BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) schießt am Nachmittag hoch

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 140,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 140,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.241 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 395,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 64,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,97 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 30.03.2022 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Das EPS wurde auf 12,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.501,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.532,50 EUR im Vergleich zu 345,40 EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 08.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 22,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

