BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Montagnachmittag an

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 88,70 USD.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 88,70 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 19.728 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 01.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 41,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,27 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,87 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 118,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,26 EUR je Aktie gewesen. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 65,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,855 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

