BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit Kurseinbußen

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 105,57 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 11:36 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 105,57 USD abwärts. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 817 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 188,99 USD. Gewinne von 79,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,81 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Das EPS lag bei 2,05 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 14,24 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 79,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.277,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.374,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,81 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie an der NASDAQ fester: Verhandlung um Schmerzensgeld wegen mutmaßlichen Corona-Impfschadens verschoben

BioNTech-Aktie an der NASDAQ tiefer: Nachfrage nach Biotech-Finanzierung nimmt ab

NYSE-Wert Pfizer-Aktie fällt zurück: Vertrag über Corona-Impfstoff von Pfizer für die EU verkleinert