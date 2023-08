BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 111,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 111,70 EUR zeigte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr kaum verändert. Bei 112,40 EUR erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 111,00 EUR ein. Mit einem Wert von 111,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.886 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 177,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,31 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 141,86 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,45 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 94,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.200,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 06.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 04.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht