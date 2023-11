BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 89,64 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 89,64 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 89,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.007 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 177,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 98,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (83,22 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,16 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 126,29 USD aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 895,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 74,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.461,20 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,26 EUR je Aktie aus.

