BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:04 Uhr 0,2 Prozent auf 144,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 142,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.582 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,40 EUR) erklomm das Papier am 03.01.2022. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 36,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 111,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 29,87 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 6,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 12,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 3.461,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.03.2023 veröffentlicht.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

