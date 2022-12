BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 145,05 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 146,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.078 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 03.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 228,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Bei einem Wert von 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,14 Prozent auf 3.461,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 34,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com