BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagvormittag mit Aufschlag

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 95,88 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 95,88 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 95,88 EUR. Bei 95,36 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.669 Stück gehandelt.

Am 29.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 83,22 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,20 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 06.11.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,19 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie höher: BioNTech will bei Impfstoffproduktion auf Qualität setzen - Baerbock besucht künftige Werk in Ruanda

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie mit Plus: Weitere Impfschadenklage gerichtlich abgewiesen