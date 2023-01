BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 130,50 EUR. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 130,25 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.998 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,70 EUR. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 30,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 111,30 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,25 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 202,50 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 12,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 3.461,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com