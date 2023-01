BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 130,00 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 129,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.430 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 186,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,37 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,30 EUR am 08.03.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 16,80 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 200,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,14 Prozent auf 3.461,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 34,94 EUR im Jahr 2022 aus.

