BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 131,05 EUR. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 131,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 131,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 131,45 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.388 Stück gehandelt.

Am 08.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,81 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,74 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,98 EUR, nach 12,35 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.461,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.087,30 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.03.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com