BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) reagiert am Vormittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Im XETRA-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 09:05 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 88,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 88,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.209 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,55 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,04 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 06.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,98 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 895,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 74,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.461,20 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,22 EUR je Aktie aus.

