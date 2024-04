BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 88,95 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 88,95 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 88,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 88,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 12.877 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 125,74 USD markierte der Titel am 01.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 41,36 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,14 Prozent.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,00 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 20.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,57 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,59 Mrd. USD, gegenüber 4,36 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,55 Prozent präsentiert.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 12.05.2025.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2024 einen Verlust in Höhe von -1,855 EUR je Aktie ausweisen dürften.

