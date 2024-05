BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 93,52 USD.

Um 15:49 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 93,52 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 94,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 13.374 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,74 USD erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 34,46 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2024 bei 85,27 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 9,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,40 USD an.

Am 06.05.2024 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 203,61 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 85,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q2 2024 wird am 05.08.2024 erwartet. Am 11.08.2025 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,593 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Gesundheitsrisiko Covid-19 bleibt laut BioNTech-Chef bestehen - Aktie gibt nach

BioNTech-Aktie fällt nach enttäuschender Bilanz

Ausblick: BioNTech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal