BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 107,26 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 12:01 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 107,26 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 373 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.12.2022 markierte das Papier bei 188,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,81 USD am 12.05.2023. Mit einem Kursverlust von 6,01 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 144,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Das EPS wurde auf 2,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 79,97 Prozent auf 1.277,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.374,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 05.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,81 EUR fest.

