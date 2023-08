BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 123,12 USD zu.

Um 16:07 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 123,12 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 123,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 122,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.521 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 16.12.2022 markierte das Papier bei 188,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (95,51 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,86 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von 6,45 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 167,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 04.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,25 EUR fest.

