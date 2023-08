BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 112,15 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 112,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 112,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,20 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.007 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 58,67 Prozent wieder erreichen. Bei 86,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 141,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 94,76 Prozent zurück. Hier wurden 167,70 EUR gegenüber 3.200,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 06.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 04.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,25 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Werte Moderna-, Pfizer- und BioNTech-Aktie klettern: US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen - BioNTech-Gründer kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht