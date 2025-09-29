BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 97,84 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,84 USD abwärts. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 96,55 USD. Bei 97,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 25.909 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,27 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 32,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,84 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 19,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent auf 295,83 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,846 EUR je Aktie ausweisen dürften.

