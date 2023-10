BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 92,76 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 92,76 USD. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 93,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 195.777 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 50,92 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 88,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 136,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 167,70 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.200,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 06.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 04.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NYSE-Titel Pfizer-Aktie schwächer, Seagen-Aktie stabil: EU-Kommission genehmigt Milliardenübernahme von Seagen

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie tiefrot: Schwache Impfstoffnachfrage belastet BioNTech - Hohe Abschreibungen drohen

NYSE-Wert Pfizer-Aktie dennoch fester: Pfizer senkt Jahresprognose wegen schwacher Nachfrage nach COVID-Arzneien