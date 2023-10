BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 91,97 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:13 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 91,97 USD. Zuletzt wechselten 549 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2022 markierte das Papier bei 188,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 51,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 88,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,29 USD aus.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 94,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 06.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 04.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,88 EUR je Aktie belaufen.

