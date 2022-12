BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 143,60 EUR. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 142,50 EUR. Mit einem Wert von 143,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.569 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,30 EUR ab. Abschläge von 29,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 07.11.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,35 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 3.461,20 EUR, gegenüber 6.087,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,14 Prozent präsentiert.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,83 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

