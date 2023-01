BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag höher

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 129,80 EUR zu. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 131,95 EUR zu. Bei 128,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.480 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2022 bei 186,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,48 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 16,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 200,50 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 07.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.461,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 29.03.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 34,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com