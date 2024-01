BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit roter Tendenz

Kurs der BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 93,25 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 11:55 Uhr um 1,8 Prozent auf 93,25 USD nach. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.718 Aktien.

Bei 147,66 USD markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 58,35 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 88,00 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,63 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 126,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,98 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,13 Prozent zurück. Hier wurden 895,30 EUR gegenüber 3.461,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,22 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet

BioNTech-Aktie im Plus: BioNTech kommt bei Krebsmittel voran

Hot Stocks heute: DAX Discount Short - 50% Potential in 5 Monaten (PE1MWU)