BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Um 12:03 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 111,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 110,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,30 EUR. Zuletzt wechselten 37.983 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 185,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 39,86 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2023 bei 110,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 173,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 27.03.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 4.278,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.532,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,67 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 06.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,94 EUR fest.

