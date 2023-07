BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagvormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 97,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 97,16 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 96,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.254 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 185,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 91,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 91,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 5,72 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 144,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 14,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 79,97 Prozent zurück. Hier wurden 1.277,00 EUR gegenüber 6.374,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q2 2023 wird am 07.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 05.08.2024.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln

AstraZeneca-Aktie knickt ein, BioNTech-Aktie an der NASDAQ im Plus: Schadenersatzklagen gegen BioNTech und AstraZeneca vor Gericht

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie kaum verändert: Wegen mutmaßlichen Impfschadens kommt es zum Prozess in Rottweil gegen BioNTech