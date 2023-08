BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Im Tradegate-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 114,75 EUR. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 114,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 114,10 EUR. Bisher wurden heute 2.854 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,95 EUR erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 55,08 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2023 (86,90 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,27 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,79 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,45 EUR erwirtschaftet worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 5,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

