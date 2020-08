Biontech als wichtige Lehre für Trader

Liebe Leser, Börse ist Psychologie. Und Börse ist immer eine Frage – WAS ist schon eingepreist? Darum dreht sich alles. Deshalb warnten wir jüngst vor Biontech. Hier zu lesen. Und mit Ansage fällt die Aktie. Natürlich tut sie das. Wir schauen auf Google Trends, Behavioral Finance, Sentiments und vieles mehr. Wenn alle drin sind, kauft keiner mehr. So einfach ist es manchmal und deshalb – sind wir heute früh short gegangen im Dow Jones. Im Turbo-Dienst. Das erste Mal seit Monaten. Sie möchten unsere Trades dort auch mitmachen und sekundengleich erfahren per mail – dann melden Sie sich sehr gerne hier bei uns an. Jederzeit kündbar. Übrigens – bei uns gibt es kein reines DAY-Trading. Wir handeln so, dass auch Menschen mit mittlerem Zeitaufwand gut partizipieren können.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"