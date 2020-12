Biontech kennt Impfstoff-Wirksamkeit auf Corona-Mutation binnen 2 Wochen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Biontech-CEO Ugur Sahin geht davon aus, dass der von dem Mainzer Konzern entwickelte Covid-19-Impfstoff auch gegen die neue Mutation des Coronavirus wirksam ist. Den Beweis werde er aber erst in zwei Wochen haben, wenn Biontech Daten von derzeit laufenden Versuchen mit der Covid-19-Mutation vorliegen. Derzeit sieht Sahin keine Notwendigkeit, die Impfstoff-Spezifikationen an die Mutation anzupassen, technisch sei dies aber innerhalb von sechs Wochen machbar, sagte Sahin am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz.

"Technisch könnten wir eine neue Charge innerhalb von sechs Wochen herstellen", sagte Sahin. Aber damit hätte man noch keine Wirksamkeitsdaten aus klinischen Studien, und ein neuer Impfstoff müsste auch den Zulassungsprozess noch einmal durchlaufen, sagte Özlem Türeci, Biontechs Chief Medical Officer.

Es wird befürchtet, dass die in Großbritannien neu entdeckte Mutation ansteckender sein könnte als das bisherige Covid-19-Virus. In Europa wurde der Reiseverkehr per Zug, Schiff und Flugzeug zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa stark eingeschränkt, um die Verbreitung des mutierten Virus zu begrenzen.

Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten am Montag die Zulassung von der Europäischen Union für ihren Covid-19-Impfstoff erhalten. Die europäische Arzneimittelagentur EMA hatte den Impfstoff mit dem Namen Comirnaty für die Covid-19-Prävention ab 16 Jahren empfohlen. Ab dem 27. Dezember soll das Impfen zeitgleich in allen EU-Staaten beginnen können.

Die ersten Auslieferungen des Impfstoffs in Europa würden "ab morgen" stattfinden, sagte Sean Marett, Biontechs Chief Business and Chief Commercial Officer.

Marett zufolge gebe es aufgrund der derzeitigen Reisebeschränkungen oder des Brexit-Übergangs keine Transportprobleme für den Impfstoff in Großbritannien. Großbritannien hatte den Biontech-Pfizer-Impfstoff bereits früher zugelassen.

Sahin schloss nicht aus, dass eine höhere Impfquote als 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung notwendig sein könnte, um die sogenannte "Herden-Immunität" herzustellen, also auch den Schutz für die nicht-immune Bevölkerung.

"Falls das Virus effizienter wird, benötigen wir möglicherweise höhere Impfraten", sagte Sahin.

Im kommenden Jahr soll klinisch getestet werden, ob der Impfstoff auch bei Gruppen wie schwangeren Frauen eingesetzt werden kann, so CMO Türeci.

Derzeit findet die gesamte Impfstoffproduktion für Europa an Pfizers Standort in Belgien statt, man suche aber Möglichkeiten und neue Standorte, die Produktionskapazität auszuweiten, so Marett. Die Produktion am neuen Standort in Marburg könne ab Februar beginnen.

