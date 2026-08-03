Biontech legt Zahlen vor - gibt es Neues zu Standorten?

04.08.26 05:49 Uhr

MAINZ (dpa-AFX) - Nach einer wichtigen Personalie ist vor der Präsentation neuer Geschäftszahlen bei Biontech (BioNTech (ADRs)): Einen Tag nach der Bekanntgabe des Nachfolgers von Mitgründer Ugur Sahin an der Unternehmensspitze werden die Mainzer an diesem Dienstag ihre Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorstellen. Einmal mehr dürften sich die Blicke darauf richten, wie Biontech bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten vorankommt.

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Im ersten Quartal hatte Biontech, das einst mit seinem Corona-Impfstoff Milliarden verdiente, einen zurückgehenden Umsatz verbucht. Die Erlöse lagen bei 118,1 Millionen nach 182,8 Millionen Euro in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Der Rückgang sei vor allem auf niedrigere Umsätze mit den Covid-19-Vakzinen zurückzuführen, hieß es. Der Nettoverlust stieg und betrug 531,9 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 415,8 Mio.). Als Grund hierfür nannte das Unternehmen höhere Entwicklungskosten.

Im Fokus stand zuletzt die Ankündigung von Biontech, Standorte in Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen bis Ende 2027 zu schließen. Der Betrieb in Singapur soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 eingestellt werden.

Das Thema dürfte auch Guido Oelkers beschäftigen. Seit Montag ist bekannt, dass er spätestens ab dem 1. Februar kommenden Jahres neuer Vorstandvorsitzender von Biontech werden und auf dem Posten Sahin ablösen wird, der gemeinsam mit seiner Frau Özlem Türeci ein neues Unternehmen gründen will. Oelkers kommt von dem schwedischen Biopharma-Unternehmen Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), an dessen Spitze er seit 2017 stand./chs/DP/he