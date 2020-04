Biontech/Pfizer erhalten OK für 1. deutsche klinische Corona-Impfstoff-Prüfung

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer haben die Genehmigung für die erste klinische Prüfung eines Covid-19-Impfstoffes in Deutschland erhalten. Beide Unternehmen gaben bekannt, das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für die Genehmigung klinischer Prüfungen sowie die Bewertung und Zulassung von Impfstoffen zuständig ist, habe die klinische Phase-1/2-Studie für Biontechs Impfstoffprogramm BNT162 zur Prävention einer Covid-19-Infektion genehmigt.

Die Genehmigung sei "Ergebnis einer sorgfältigen Bewertung des potenziellen Nutzen-Risiko-Profils des Impfstoffkandidaten", teilte das Paul-Ehrlich-Institut separat mit. Das Genehmigungsverfahren habe in vier Tagen abgeschlossen werden können. Weltweit ist dies laut PEI die vierte genehmigte Prüfung von "präventiven, spezifischen Covid-19-Impfstoffkandidaten am Menschen". Angesichts der schwerwiegenden Folgen der Covid-19-Pandemie sei dies "ein bedeutender Schritt, um einen wirksamen und sicheren Covid-19-Impfstoff möglichst zeitnah in Deutschland zu entwickeln und möglichst weltweit verfügbar zu machen". Das PEI erwarte "weitere klinische Prüfungen von Covid-19-Impfstoffkandidaten in Deutschland in den nächsten Monaten". Für die Bekämpfung der Pandemie seien mehrere Impfstoffprodukte notwendig, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.

Bei dem Impfstoffkandidaten von Biontech und Pfizer handelt es sich laut PEI um einen sogenannten RNA-Impfstoff, der die genetische Information für den Bau des sogenannten Spikeproteins des CoV-2 oder Teilen davon in Form der Ribonukleinsäure (RNA) enthält. Ein Teil des Spikeproteins gilt als der wichtigste Bestandteil für die Bindung von Antikörpern, die das Virus inaktivieren können.

Im genehmigten ersten Teil der klinischen Prüfung werden laut PEI 200 gesunde Probanden im Alter von 18 bis 55 Jahren mit jeweils einer von mehreren gering modifizierten Impfstoffvarianten geimpft. Nach einer Wartezeit zur Beobachtung der Geimpften werden im zweiten Teil der klinischen Prüfung weitere Probanden der gleichen Altersspanne geimpft. Auch werden im zweiten Teil der klinischen Prüfung Probanden mit erhöhtem Infektionsrisiko oder mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung aufgenommen.

Die Biontech SE und Pfizer Inc. arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von BNT162. Die erste klinische Studie eines Covid-19-Impfstoffkandidaten in Deutschland sei Teil des globalen Entwicklungsprogramms. Des Weiteren werden Pfizer und Biontech, nach Erhalt der in Kürze erwarteten behördlichen Genehmigung, klinische Studien für BNT162 in den USA durchführen. Die Impfstoffkandidaten sind die ersten Produktkandidaten aus Biontechs Covid-19-Projekt "Lightspeed", das aus vier Impfstoffkandidaten besteht, die unterschiedliche mRNA-Formate und Zielantigene repräsentieren. Während der klinischen Entwicklungsphase wird Biontech die klinische Versorgung seiner Partner mit dem Impfstoff aus seinen GMP-zertifizierten mRNA-Herstellungsanlagen in Europa sicherstellen.

Biontech arbeitet zusammen mit dem chinesischen Konzern Fosun Pharma an der Entwicklung von BNT162 innerhalb Chinas, wo die Unternehmen ebenfalls die Durchführung klinischer Studien planen.

