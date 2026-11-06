Moderna-Aktie springt hoch: Umsatz und Ergebnis besser als erwartet

KI-Nachrichtenüberblick

• Moderna verzeichnete im letzten Quartal einen Verlust pro Aktie, der sich im Vergleich zum Vorjahresquartal verschlechterte, wo BioNTech ein Minus von 0,51 US-Dollar aufwies, während Experten einen EPS von -1,10 US-Dollar erwarteten.

• Der Umsatz von Moderna stieg auf XXX Milliarden US-Dollar, deutlich über den 1,02 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und den Analystenschätzungen von 890,25 Millionen US-Dollar.