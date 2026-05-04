Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Jobs bedroht

MAINZ (dpa-AFX) - Der Impfstoffhersteller Biontech ( BioNTech (ADRs) ) plant die Schließung mehrerer Produktionsstandorte. Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Einschnitten betroffen sein, kündigte das Management des Biopharma-Unternehmens in Mainz an./glb/DP/mis

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