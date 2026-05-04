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Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Jobs bedroht

05.05.26 12:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
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BioNTech (ADRs)
79,25 EUR -7,00 EUR -8,12%
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MAINZ (dpa-AFX) - Der Impfstoffhersteller Biontech (BioNTech (ADRs)) plant die Schließung mehrerer Produktionsstandorte. Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Einschnitten betroffen sein, kündigte das Management des Biopharma-Unternehmens in Mainz an./glb/DP/mis

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Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
13.04.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
17.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
11.03.2026BioNTech (ADRs) BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
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10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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