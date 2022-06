Biontech strebt Expansion an

Während Biontech-Chef Ugur Sahin davon ausgeht, dass ein angepasster Covid-19-Impfstoff bis zum Herbst von westlichen Behörden genehmigt werden könnte, schweigt er auf der virtuellen HV zur Zulassung in China.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Sahin zufolge Ende Juni ein Treffen geplant, bei dem Vorgaben gemacht werden sollen, was die Behörde von den an die Omikron-Variante angepassten Vakzinen erwartet. Sahin rechnet mit einem solchen Schritt auch bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA. „Je nach Entscheidung der Behörden könnte ein angepasster Impfstoff im August, September oder Herbst genehmigt werden“, sagte Sahin.

Biontech und sein US-Partner Pfizer arbeiten an einem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Sie starteten im Januar dafür mit einer klinischen Studie. Die Ergebnisse der klinischen Studien würden in den kommenden Wochen erwartet. Die Zulassungsbehörden würden auf Basis der klinischen Daten das weitere regulatorische Vorgehen festlegen, das für eine mögliche Genehmigung eines angepassten Impfstoffes notwendig sein werde.

Wann mit einer Zulassung des Impfstoffs in China zu rechnen ist, dazu machte das Unternehmen keine Angaben. Die Entscheidung liege in der Hand der chinesischen Behörden, mit denen sich Biontech im Gespräch befinde, bekräftigte er.

Der Impfstoff der Mainzer ist einer der weltweit am häufigsten eingesetzten gegen Covid-19. In China ist er jedoch immer noch nicht auf dem Markt, obwohl Biontech bereits im Frühjahr 2020 mit der chinesischen Fosun Pharma eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung des Vakzins in China, Hongkong, Macau und Taiwan geschlossen hatte. Die Volksrepublik setzt bisher nur Impfstoffe ein, die in China entwickelt und produziert wurden – allen voran Sinovac und Sinopharm.

Biontech-Aktie ohne Impulse

Die Aktie von Biontech hatte in den vergangenen Monaten die Beruhigung um die Corona-Krise zu spüren bekommen. Trotz China-Fantasie und Neuzulassungsmöglichkeiten bleiben die Aussichten der Aktie gedämpft, wie die jüngsten Reaktionen in der Aktie gezeigt haben. Der Titel läuft seit Monaten seitwärts zwischen rund 120 und knapp 190 Dollar und auch der MACD (Momentum) vermag keine Impulse zu setzen.

