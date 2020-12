Biontech, Volatilität, Bitcoin, Zinsen - Börsen 2021 und Lehren aus 2020

100 Euro auf 76 Euro – das ist auch bei einer Biontech schon ein ziemlich üppiger Absturz. Was ist im Busch? Liebe Leser, das ist heute unter anderem Thema bei uns im Börsendienst, einen Tag vor Weihnachten. Im Gesamtmarkt vollzieht sich wie so oft die Erholung fast in V-Form. 13.790 – 13.050 – 13.500 in wenigen Tagen. Wieder einmal, zum x-ten Mal 2020 gilt: Enge Stopps killen die Gewinne, Geduld und Gewinnmitnahmelimit bringen Rendite. Im Turbo-Dienst waren wir long bei 13.280 und heute früh der nächste Take Profit auf der 13.460. Erneut, zum 18x in Serie. Umgedreht zur Strategie der engen Stopps, denn damit wäre man genauso oft gescheitert. 2020 lehrt -man muss die Börsenphase richtig bespielen. Und seit Juni ist sie breit und weit – seitwärts per Saldo im DAX.

Bei 13.750 Punkten im DAX letzte Woche hatten wir 50% Cash in unseren Depots. Die höchste Quote seit März 2020! Jetzt ist Zeit, diese Liquidität einzusetzen. Stück für Stück. Der Depotstart 2021 sollte mit voller Power passieren und wir ziehen ihn partiell jetzt vor. (Ein Neuzugang hat 200% Gewinnpotenzial und der DAX kann extrem weit nach unten und oben schwanken. Genial oder? Warum? Wir handeln Sentiments und der VDAX-New schoss am Montag auf 33 Punkte. Prima. Es ist ein wenig Angst im Markt, genau dann werden wir aktiv.

Wenn andere nervös werden, kaufen wir. Wenn der Markt zu positiv ist, geben wir. So kommen wir auf unsere Depotperformance, so konnten wir 2020 voll reussieren. Und jetzt kommen die neuen Trades, mit unserem Adventskalender on top. Unsere Empfehlung Biontech am Freitag wieder zu nehmen – übrigens heute wieder sehr solide und zuverlässig beim Smartbroker und auf Gettex an der Münchner Börse gehandelt während andere durchaus schwächelten heute – Treffer. Zoom? Haben wir einen Discount-Call im Kalender gehabt.

Schaut auf die Aktie. DAX und S&P? Waren wir zuletzt sehr defensiv. Jetzt nutzen wir unsere große Flexibilität und gehen aktiv in die Schwäche am Markt rein. Und – die Vola erlaubt tolle Konditionen bei Produkten auch auf Nel oder Tesla oder viele viele andere Titel. Wo? In unserem Abo-Bereich, den Ihr hier findet. Und Daniel am Samstag bei n-tv hatte den Markt so beschrieben, wie es dann heute kam. Aufgezeichnet letzten Donnerstag. Hört mal rein…

Und nun noch ein paar Sätze zu Biontech: Die Aktie wurde direkt zum Start am Dienstag wieder in unserem Börsendienst mit Update besprochen, wie fast jeden Tag. Denn – gibt es ein Goldilocks (kennt Ihr vom Aktienmarkt, wenn niedrige Zinsen auf Wachstum und fiskalische Stimulation treffen)-Szenario für Biontech? Dies hieße nämlich – Mutation, stetig neue Impfungen wie bei einer Grippe und damit über Jahre planbare Umsätze und Gewinne. Dann müsste man Biontech komplett neu bewerten. Und warum eigentlich nicht irgendwann mit Pfizer zusammengehen bzw. gekauft werden? Dies diskutieren manche in den USA und die Idee ist spannend. Zu guter Letzt – Feedback eines Lesers von heute. Vielleicht hilft dies ein paar Lesern, die wissen möchten, was sie bei uns erwartet;-)

