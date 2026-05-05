Biopharma-Geschäft treibt Fresenius Kabi im 1. Quartal

DOW JONES--Die Fresenius-Sparte Kabi hat im ersten Quartal 2026 einmal mehr von ihrem wachstumsstarken Biopharma-Geschäft profitiert. Mit einem organischen Umsatzwachstum von 6 Prozent lag Kabi innerhalb des strukturellen Wachstumsbands von 4 bis 7 Prozent und setzte insgesamt 2,15 Milliarden Euro um. Das Biopharma-Geschäft, das neben Biosimilars den Auftragsentwickler und -fertiger mAbxience beinhaltet, wuchs organisch um 34 Prozent und setzte 238 Millionen Euro um. Hauptumsatztreiber war das Tocilizumab-Biosimilars Tyenne mit einem mit starkem Hochlauf in den USA und Europa sowie die gute Entwicklung der Denosumab-Biosimilars Bomyntra und Conexxence in den USA, wie Fresenius erläuterte. Das EBIT vor Sondereinflüssen steigerte Fresenius Kabi zum Jahresauftakt währungsbereinigt um 4 Prozent auf 358 Millionen Euro.

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Für das laufende Jahr stellt der Bad Homburger DAX-Konzern für seine Sparte Kabi weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge vor Sondereinflüssen von 16,5 bis 17,0 Prozent in Aussicht.

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DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 01:14 ET (05:14 GMT)