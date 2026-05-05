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Biopharma-Geschäft treibt Fresenius Kabi im 1. Quartal

06.05.26 07:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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DOW JONES--Die Fresenius-Sparte Kabi hat im ersten Quartal 2026 einmal mehr von ihrem wachstumsstarken Biopharma-Geschäft profitiert. Mit einem organischen Umsatzwachstum von 6 Prozent lag Kabi innerhalb des strukturellen Wachstumsbands von 4 bis 7 Prozent und setzte insgesamt 2,15 Milliarden Euro um. Das Biopharma-Geschäft, das neben Biosimilars den Auftragsentwickler und -fertiger mAbxience beinhaltet, wuchs organisch um 34 Prozent und setzte 238 Millionen Euro um. Hauptumsatztreiber war das Tocilizumab-Biosimilars Tyenne mit einem mit starkem Hochlauf in den USA und Europa sowie die gute Entwicklung der Denosumab-Biosimilars Bomyntra und Conexxence in den USA, wie Fresenius erläuterte. Das EBIT vor Sondereinflüssen steigerte Fresenius Kabi zum Jahresauftakt währungsbereinigt um 4 Prozent auf 358 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr stellt der Bad Homburger DAX-Konzern für seine Sparte Kabi weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge vor Sondereinflüssen von 16,5 bis 17,0 Prozent in Aussicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 01:14 ET (05:14 GMT)

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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30.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
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30.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
23.04.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
22.04.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.02.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

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