DAX24.851 +0,9%Est506.281 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7300 -1,0%Nas25.820 +2,1%Bitcoin51.989 -1,3%Euro1,1393 -0,3%Öl72,88 +0,5%Gold4.020 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Straße von Hormus im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- TUI, DroneShield, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
Aktien mit Kurs-Explosion nach Rekord-Deal: Rocket Lab holt mit Iridium-Übernahme zum Schlag gegen SpaceX aus Aktien mit Kurs-Explosion nach Rekord-Deal: Rocket Lab holt mit Iridium-Übernahme zum Schlag gegen SpaceX aus
Höheres Kursziel für die Lufthansa-Aktie - warum JPMorgan trotzdem auf die Bremse tritt Höheres Kursziel für die Lufthansa-Aktie - warum JPMorgan trotzdem auf die Bremse tritt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Biotech

Kursfeuerwerk nach Studienerfolg: Abivax-Aktie schießt dank starker Obefazimod-Daten über 34 Prozent hoch

30.06.26 11:14 Uhr
Kaufrausch bei Abivax-Aktie: Grünes Licht für Obefazimod-Sicherheit zündet den Kurs-Turbo | finanzen.net

Die Aktien von Abivax sind mit einem zweistelligen Sprung wieder über ihre mittel- und langfristigen Durchschnittslinien zurückgekehrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Abivax SA
105,10 EUR 19,70 EUR 23,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt ging es im Pariser Handel um 34,33 Prozent nach oben auf 111,90 Euro. Auslöser sind gute Studiendaten zu Obefazimod gegen die chronisch-entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa. Obefazimod ist ein Wirkstoff, der das körpereigene Immunsystem gezielt stimulieren soll.

Obefazimod habe in der ABTECT-Studie gerade bei besonders schwer behandelbaren Patienten sehr überzeugend gewirkt, kommentierte Martial Descoutures von der Investmentbank Oddo BHF. Dieser Teil der Studie sei zwar zunächst nicht entscheidend für die Zulassung, unterstreiche aber den Ansatz des Mittels für die langfristige Kontrolle der Erkrankung.

Wirklich entscheidend sei allerdings das Sicherheitsprofil, nachdem zunächst einige Krebsfälle wieder einige Verunsicherungen gesorgt hätten, führte Descoutures weiter aus. Er hält die Daten für beruhigend. Einige Faktoren deuteten darauf hin, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Krebsfällen in der Patientengruppe und Obefazimod gebe.

Anfang Juni waren Abivax SA-Aktien nach Bekanntwerden der Krebsfälle auf ein Jahrestief eingebrochen. Den Rutsch auf 60,45 Euro haben sie nun großteils wieder wettgemacht./ag/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

PARIS (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: bluebay2014/stock.adobe.com, jittawit21 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Abivax SA

DatumMeistgelesen