Kursfeuerwerk nach Studienerfolg: Abivax-Aktie schießt dank starker Obefazimod-Daten über 34 Prozent hoch
Die Aktien von Abivax sind mit einem zweistelligen Sprung wieder über ihre mittel- und langfristigen Durchschnittslinien zurückgekehrt.
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Zuletzt ging es im Pariser Handel um 34,33 Prozent nach oben auf 111,90 Euro. Auslöser sind gute Studiendaten zu Obefazimod gegen die chronisch-entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa. Obefazimod ist ein Wirkstoff, der das körpereigene Immunsystem gezielt stimulieren soll.
Obefazimod habe in der ABTECT-Studie gerade bei besonders schwer behandelbaren Patienten sehr überzeugend gewirkt, kommentierte Martial Descoutures von der Investmentbank Oddo BHF. Dieser Teil der Studie sei zwar zunächst nicht entscheidend für die Zulassung, unterstreiche aber den Ansatz des Mittels für die langfristige Kontrolle der Erkrankung.
Wirklich entscheidend sei allerdings das Sicherheitsprofil, nachdem zunächst einige Krebsfälle wieder einige Verunsicherungen gesorgt hätten, führte Descoutures weiter aus. Er hält die Daten für beruhigend. Einige Faktoren deuteten darauf hin, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Krebsfällen in der Patientengruppe und Obefazimod gebe.
Anfang Juni waren Abivax SA-Aktien nach Bekanntwerden der Krebsfälle auf ein Jahrestief eingebrochen. Den Rutsch auf 60,45 Euro haben sie nun großteils wieder wettgemacht./ag/stk
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