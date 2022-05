QIAGEN-Aktie etwas stärker: QIAGEN vergrößert Aufsichtsrat

Wie QIAGEN mitteilte, hat es Eva Pisa als neues Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen. Sie verfüge als Führungsperson in der Gesundheitsdiagnostik und Biotechnologie über umfangreiche Erfahrungen, die sie in Start-ps ebenso wie in Großunternehmen gesammelt hat. Sie soll auf der Hauptversammlung am 23. Juni für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt werden.

Dei QIAGEN-Aktie zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,36 Prozent höher bei 42,25 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: QIAGEN, Dennis Diatel / Shutterstock.com