Aufschläge in London: FTSE 100 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Börse Europa in Rot: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Tubulis Closes Upsized €128 Million Series B2 to Accelerate Clinical Development of Solid Tumor-Focused ADC Pipeline

Heute im Fokus

Shell will Kohlenstoffemissionen langsamer senken. Greenpeace mit Protestaktion vor DWS-Zentrale. AB InBev-Aktie vom Handel ausgesetzt. NEL und Partner erhalten Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe. VW will im Volumengeschäft weiter wachsen. Fisker prüft wohl Insolvenzantrag. Hapag-Lloyd erwartet weiteren Ergebnisrückgang in 2024. Meyer Burger erleidet heftigen Verlust.