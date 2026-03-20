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Biovica International Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

18.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Biovica International AB Registered Shs -B-
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Biovica International Registered B präsentierte am 17.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Biovica International Registered B im vergangenen Quartal 4,8 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 106,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Biovica International Registered B 2,3 Millionen SEK umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,300 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,870 SEK je Aktie erzielt worden.

Biovica International Registered B hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 13,38 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,62 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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