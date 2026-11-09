BioVie präsentierte Quartalsergebnisse
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BioVie gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioVie ein EPS von -0,980 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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