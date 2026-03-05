BIP

Die US-Wirtschaft hat im ersten Quartal 2026 an Schwung gewonnen.

Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 2,2 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2025 war das US-BIP um bestätigt 0,5 Prozent gewachsen.

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Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im ersten Quartal um 4,5 Prozent nach einem Plus von 2,9 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 3,6 Prozent nach 3,7 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten im Konsens eine Rate von 3,7 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen, wobei Importpreise ausgeklammert bleiben. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

Die Konsumausgaben, der wichtigste Motor der Wirtschaft, stiegen im ersten Quartal um 1,6 Prozent und damit langsamer als im vierten Quartal, als ein Wachstum von 1,9 Prozent verzeichnet wurde.

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Die Unternehmen erhöhten ihre Ausgaben, wobei die Investitionen in Sachanlagen um 10,4 Prozent stiegen. Besonders stark waren die Ausgaben für geistiges Eigentum und Ausrüstung, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen weiterhin kräftig in künstliche Intelligenz investierten.

DJG/DJN/apo/kla

DOW JONES