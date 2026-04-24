Birchtree Investments: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Birchtree Investments äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Das vergangene Quartal hat Birchtree Investments mit einem Umsatz von insgesamt -0,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 33,33 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
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