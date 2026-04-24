Birchtree Investments: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Birchtree Investments äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Das vergangene Quartal hat Birchtree Investments mit einem Umsatz von insgesamt -0,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 33,33 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net