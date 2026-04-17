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Heute im FokusLibanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen rot -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Mercedes-Benz, TSMC, Drägerwerk, Intel im Fokus
Alstom stürzt wegen enttäuschendem Ausblick ab. Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber. Microsoft-Aktie zündet den Turbo: Aktie plötzlich im Rally-Modus. Von Schuhfirma zu KI: Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab. Quantenaktien um D-Wave und Rigetti geht die Puste aus: Rücksetzer nach fulminanter Rally. Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Lufthansa-Streik.
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