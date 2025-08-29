Birkenstock Aktie News: Birkenstock gibt am Nachmittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 50,86 USD.

Die Birkenstock-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 50,86 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Birkenstock-Aktie bis auf 50,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.564 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Bei 62,66 USD erreichte der Titel am 31.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,99 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 19,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 607,98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

