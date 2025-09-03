DAX23.777 +0,8%ESt505.349 +0,5%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.406 +0,3%Nas21.546 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,00 -0,6%Gold3.547 -0,4%
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag nahezu unbewegt

04.09.25 16:10 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 49,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
42,32 EUR -1,18 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 49,65 USD bewegte sich die Birkenstock-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bei 50,03 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bisher bei 49,55 USD. Bei 49,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 12.764 Birkenstock-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,66 USD) erklomm das Papier am 31.01.2025. Mit einem Zuwachs von 26,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 40,99 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 17,44 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie.

Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 720,34 Mio. USD gegenüber 607,98 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

