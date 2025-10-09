DAX24.658 +0,3%Est505.633 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.939 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

09.10.25 16:09 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Birkenstock gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 43,62 USD.

Die Birkenstock-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 43,62 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Birkenstock-Aktie bis auf 43,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,10 USD. Zuletzt wurden via New York 14.877 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 62,66 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,65 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 40,99 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Am 14.08.2025 lud Birkenstock zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Birkenstock mit einem Umsatz von insgesamt 720,34 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,48 Prozent gesteigert.

Von Analysten wird erwartet, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

