DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.302 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.191 +1,5%
Aktie im Blick

Birkenstock Aktie News: Birkenstock präsentiert sich am Nachmittag stärker

12.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Birkenstock gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,9 Prozent auf 41,22 USD zu.

Das Papier von Birkenstock legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 41,22 USD. Kurzfristig markierte die Birkenstock-Aktie bei 41,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 40.427 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,66 USD erreichte der Titel am 31.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 34,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.

Am 14.08.2025 hat Birkenstock die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent auf 720,34 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 607,98 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Birkenstock-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
