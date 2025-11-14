Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Zuletzt fiel die Birkenstock-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 40,14 USD ab.

Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 40,14 USD. In der Spitze fiel die Birkenstock-Aktie bis auf 39,87 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 39,93 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 12.605 Aktien.

Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 62,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 56,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 4,91 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich Birkenstock zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 720,34 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 607,98 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

