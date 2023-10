Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Birkenstock-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 36,00 USD abwärts.

Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 36,00 USD abwärts. In der Spitze fiel die Birkenstock-Aktie bis auf 36,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,67 USD. Zuletzt wechselten via New York 130.975 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.net

