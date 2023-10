Birkenstock Aktie News: Birkenstock fällt am Mittwochmittag

Birkenstock Aktie News: Birkenstock kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag stärker

Birkenstock-IPO: Birkenstock strebt an der NYSE an Milliardenbetrag einzunehmen - Birkenstock nutzt Barbie-Boom für Börsengang

Birkenstock-Aktie vor IPO: Vom hessischen Langen-Bergheim nach New York

Nach verpatztem Börsendebüt an der NYSE: Börsendesaster der Birkenstock-Aktie setzt sich fort

Birkenstock-Aktie stolpert an die NYSE: IPO wird zum Desaster - Aktie schließt deutlich unter Ausgabepreis

Heute im Fokus

Sanofi-Mittel zeigt in Studie zu Jugend-Diabetes Potenzial. Neuer TRATON-Dienstleister will E-Lastwagen das Laden erleichtern. Inflation im Euroraum sinkt dank Sondereffekten deutlich. Air France verlässt Pariser Flughafen Orly. Moody's passt Bonitätsnote von LEG Immobilien nach unten an. Citigroup wird für Lufthansa pessimistischer.